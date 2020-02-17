الأهلي يهزم الاستقلال في يوم إقالة غروس وفوز صعب للوحدة

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فاز الأهلي السعودي على استقلال طهران الإيراني 2-1 ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، في يوم أعلن رسميا إلغاء عقد مدربه السويسري كريستيان غروس.

وتصدر فريق مدينة جدة مجموعته برصيد أربع نقاط بعد فوزه في المباراة التي أقيمت في الكويت، بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي الذي حقق في وقت سابق اليوم فوزا قاتلا على مضيفه الشرطة العراقي 1-صفر.

في المقابل، بقي استقلال الثالث والشرطة الرابع على رصيدهما بنقطة واحدة، بعد فشلهما للمرة الثانية في تحقيق الفوز. وكانت مباراتا الجولة الأولى بين الوحدة والاتحاد، والشرطة واستقلال، قد انتهتا بالتعادل 1-1.

وأتى فوز فريق مدينة جدة السعودية في المباراة المحتسبة على أرضه والمقامة على ملعب محايد كعادة مباريات الأندية السعودية والإيرانية في المسابقات القارية في ظل انقطاع العلاقات بين البلدين، في يوم أكد فيه ما هو متوقع، بإلغاء تعاقده مع غروس وإيكال المهمة لمازن بهكلي.

وكان بهكلي المشرف على الفريق في مباراة اليوم التي جاءت كل أهدافها في الشوط الأول، وحسمها الفريق السعودي بفضل ثنائية سلمان المؤشر.

وحصل الاتحاد على ركلة جزاء نفذها سلمان المؤشر سهلة على يسار الحارس حسين حسيني (17) مفتتحا التسجيل.

ومن هفوة دفاعية تمكن استقلال من تعديل النتيجة عندما خطف أرسلان مطهري الكرة وصوبها قوية على يمين ياسر المسيليم، لترتد من القائم وتواصل طريقها الى داخل المرمى (22).

لكن الأهلي استعاد تقدمه عندما انطلق عبد الرحمن غريب على الجهة اليمنى وحوّل كرة عرضية للمؤشر، أودعها بسهولة في المرمى (29).

وواصل المسيليم تقديم الأداء اللافت الذي ظهر به في المباراة الأولى أمام الوحدة، وأنقذ ركلة جزاء نفذها فوريا غفوري في الدقيقة 41.

وأهدر الأهلي عددا من الفرص في الشوط الثاني، لاسيما عبر محمد المجحد الذي سدد في الشباك الخارجية (50)، قبل ان يمرر لزميله علي الأسمري الذي سدد فوق العارضة (53).

وأتى فوز الأهلي بقيادة بهكلي بعد ساعات من تعيينه مدربا للفريق.

وأعلن الأهلي في بيان انه قرر "إلغاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السويسري كريستيان غروس بعد أن أنهى جميع الاجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد خلال اليومين الماضيين، كما قام بتكليف المدرب الوطني الكابتن مازن بهكلي بقيادة الفريق الأول فنيا في المباريات المقبلة، والتي ستبدأ بمواجهة استقلال طهران الإيراني".

ولم يحدد الفريق الفترة الزمنية التي سيبقى فيها بهكلي في سدة المسؤولية.

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ملخص مباراه الاهلي والاستقلال:

- فوز صعب للوحدة -

وأتى فوز الاتحاد بعد ساعات من خطوة مماثلة للوحدة الإماراتي، لكنها أتت بصعوبة على حساب المضيف الشرطة العراقي في مدينة أربيل.

ويدين الوحدة بتفوقه الى لاعبه الكونغولي بول جوزيه مبوكو الذي سجل الهدف في الدقيقة 88 من المباراة على ملعب فرانسو حريري.

وبقي الشوط الأول دون فاعلية هجومية نظرا لعدد من الفرص المهدرة وأداء حارسي المرمى الإماراتي حمد الشامسي والعراقي أحمد باسل.

وأتيحت في هذا الشوط فرصتان مهمتان للشرطة، الأولى بكرة قوية سددها نبيل صباح وتصدى لها الشامسي (31)، ثم جاء الدور على المدافع الكوري الجنوبي ريم تشانغ-وو لإبعاد كرة خطرة لعلاء عبد الزهرة (44).

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء المضيف العراقي الذي لا يزال يبحث عن أول فوز له في المسابقة القارية، وتمكن من فرض سيطرته على المباراة في ظل تراجع للوحدة مع تواصل الأداء اللافت لحارس مرماه.

وشملت تصديات الشامسي إبعاد كرة رأسية لعلاء عبد الزهرة (46)، وكرة سددها بقوة علاء مهاوي في الدقيقة 74. من جهته، أبعد المدافع عبدالله الكربي من على خط المرمى تقريبا، كرة سددها علي يوسف (55).

وعلى عكس مجريات اللقاء، خطف مبوكو هدف الفوز بكرة رأسية من مسافة قريبة بعد تمريرة من الكوري الجنوبي لي ميونغ-جو.

ملخص مباراة الشرطة والوحدة: