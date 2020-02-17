شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حكاية 11 سوبر محلى توج بها الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الأهلى نظيره الزمالك الخميس المقبل فى لقاء السوبر المصرى، بملعب بن زايد بأبو ظبى، فى تمام السابعة مساء، فى النسخة التى تحمل رقم 17 من البطولة، وسبق للأهلى أن حقق اللقب 11 مرة فى تاريخه، ليتوج بأكثر من نصف نسخ البطولة لنفسه، وتكون باقى الألقاب من نصيب الفرق كالزمالك الذى توج به 3 مرات، وحرس الحدود والمقاولون بلقب لكل منهما. ونرصد فى التقرير التالى حكاية الـ 11 بطولة التى حققها الأحمر.

اللقب الأول 2003

التقى الأهلى نادى الزمالك فى مباراة السوبر وتعادل الفريقان حتى نهاية الوقت الأصلى للمباراة، فتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، لتنتهى المباراة بفوز الأحمر بفوز الأحمر 3-1.

اللقب الثانى 2005

توج النادى الأهلى ببطولة السوبر بعد الفوز بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريق أمام إنبى، أحرز هدف الأحمر وائل جمعة فى الدقيقة 93، بالوقت الإضافى.

اللقب الثالث 2006

كما حدث فى اللقب السابق، توج الأهلى بالسوبر المصرى على حساب إنبى أيضا وبنفس النتيجة، ولكن فى هذه النسخة أحرز الهدف محمد أبو تريكة، فى الدقيقة 92 بالوقت بدل الضائع.

اللقب الرابع 2007

توج الأهلى بلقب السوبر للمرة الرابعة بعد الفوز على الإسماعيلى فى المواجهة التى جمعت الفريقين، حيث تعادل الفريقان، بهدف لكل منهما، أحرز هدف الاهلى شادى محمد فى الدقيقة 44 من ركلة جزاء، بينما احرز للاسماعيلى محمد حمص فى الدقيقة 33 فتم الاحتكام الى ركلات الترجيح، والتى أسفرت عن فوز الأحمر 4/2.

اللقب الخامس 2008

وفى عام 2008، التقى الأهلى مع الزمالك وفاز الأحمر بهدفين دون رد، أحرزهما أحمد حسن فى الدقيقة 46، ومعتز إينو بالدقيقة 89.

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اللقب السادس 2010

توج الأهلى ببطولة السوبر على حساب حرس الحدود بالفوز بهدف دون رد، سجله محمد أبو تريكة فى الدقيقة 61 من أحداث اللقاء.

اللقب السابع 2012

حقق الأهلى لقب بطولة السوبر المحلى فى عام 2012 بعد الفوز على إنبى بهدفين مقابل هدف، سجل أهداف الأهلى عبد الله السعيد فى الدقيقة 65 ومحمد ناجى جدو فى الدقيقة 91 بالوقت الإضافى، بينما أحرز هدف إنبى محمد شعبان بالدقيقة 78.

اللقب الثامن 2014

توج الأهلى بلقب السوبر على حساب الزمالك للمرة الثالثة، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين، وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، لينتهى اللقاء بتغلب الأحمر 5/4، والتتويج باللقب.

اللقب التاسع 2015

وللمرة التاسعة يحصد الأهلى اللقب على حساب الزمالك أيضا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث أحرز عبد الله السعيد فى الدقيقة 4 من أوقت بدل الضائع فى الشوط الأول، من ركلة جزاء، وكذلك فى الدقيقة 52 من ركلة جزاء أيضا، أما مؤمن زكريا فسجل الهدف الثالث بالدقيقة 69، وفيما يخص اهداف الزمالك فأحرزها عمر جابر بالدقيقة 26، و محمود كهربا بالدقيقة 90.

اللقب العاشر 2017

توج الأهلى باللقب فى عام 2017، بعد أن تغلب على المصرى البورسعيدى، بهدف دون رد أحرزه وليد أزارو فى الدقيقة 101 بالوقت الإضافى.

اللقب الحادى عشر 2018

أقيمت المباراة سبتمبر الماضى، وجمعت فريقى الأهلى والزمالك، وتغلب الأحمر على نظيره الأبيض 3/2، ويتوج باللقب، سجل أهداف الأحمر أجاى "هدفين" وحسين الشحات فى الدقائق 20 و45 و48، بينما سجل محمود علاء هدفىّ الزمالك من ركلتىّ جزاء فى الدقيقتين 64 و80.