حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 17 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 17 / 2 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، بعثة الأهلي تصل إلى مطار أبو ظبى استعدادا للقاء الزمالك فى السوبر. بعثة الأهلي تصل إلى مطار أبو ظبى استعدادا للقاء الزمالك فى السوبر محسن صالح: منتخب مصر أضاع علىّ الفرصة الوحيدة لتدريب الأهلي الزمالك يطلب تغيير فندق الإقامة فى الإمارات إسماعيل يوسف: اتحاد الكرة يؤجل حسم مصير قمة الدوري لما بعد نتيجة السوبر الزمالك يخوض أول تدريب في أبو ظبي استعدادًا لمباراة السوبر Advertisements طلائع الجيش يهزم المقاصة بهدف ويتأهل لدور الثمانية بكأس مصر ‎استقبال حافل من جماهير الأهلي لبعثة الفريق بالإمارات الكاف يخاطب اتحاد الكرة لتقديم طلب استضافة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية خالد الدرندلى: فايلر لن يجازف برمضان صبحى.. والخبرة ترجح كفة الأهلى

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