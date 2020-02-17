شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى تاريخها.. نادى بنها يصعد لدور الـ16 لكأس مصر لليد ويواجه الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد الفريق الأول لكرة اليد بنادى بنها الرياضى لدور الـ 16 من كأس مصر لكرة اليد، بعد تحقيقة اليوم الفوز على فريق الفيوم بنتيجة 30/20، وبذلك يلتقى نادى بنها الرياضى مع فريق الزمالك فى الصالة المغطاة باستاد بنها الرياضى، ويعتبر هذا الانجاز تاريخيا لفريق بنها.

جدير بالذكر أن الجهاز الفنى لكرة اليد بنادى بنها الرياضى يتكون من محمد عبد الرحمن المشرف العام على كرة اليد بالنادى، وعماد الجندى المدير الفنى وهشام العوني المدرب العام وخطاب العوني إداري الفريق وطه عفيفي ابراهيم أبوزيد.

ومن جانبها، قالت رضوى الشافعى عضو مجلس إدارة نادى بنها الرياضى إن هذا الصعود يعتبر انجاز لفريق كرة اليد بنادى بنها الرياضى، والذى يلعب فى الدورى الممتاز لكرة اليد وانجاز لكل فرق محافظة القليوبية، ويعتبر هذا نتاج مجهود محترم تم بذلة من كل القائمين على كرة اليد بالنادى من مدربين ولاعبين وبغض النظر عن النتيجة المقبلة فى كأس مصر بين النادى وفريق نادى الزمالك، فمنظومة كرة اليد بالنادى لها كل الشكر والتقدير والدعم والمساندة لأنها بأقل الامكانيات تحقق الكثير من الانجازات.

ويعقد الدكتور محمود الصبروط مدير عام مديرية الشباب بالقليوبية اجتماع غدا الثلاثاء، حيث يتم مناقشة استعدادات القليوبية للاشتراك فى مشروع اولمبياد الطفل المصرى الثانى 2020.

ويناقش الاجتماع ضرورة تحفيز مشاركة مراكز الشباب والتسجيل ، وتوفير كل ما يلزم من تجهيزات من كمبيوترات وورق تصوير وفايلات للمسجلين، الاهتمام بمتابعة الاوراق المطلوبة للمدربين واللاعبين ،على ان تسجل ادارة شباب الخانكة بمركز شباب العيايدة، وإدارة شباب شبرا بمركز شباب 15 مايو ، ادارة شباب طوخ وشبين بالموقع الخاص بمركز شباب مشتهر، وإدارة شباب كفر شكر وبنها تسجل بموقع مركز شباب مدينة بنها، وإدارة شباب القناطر وقليوب تسجل بموقع مركز شباب مدينة قليوب .

وأشار "الصبروط " في تصريحات صحفية له إلى أن المشروع يستهدف المرحلة السنية مواليد 2006/2007/2008، كما يهدف المشروع الى زيادة القدرة التنظيمية للأحداث الرياضية ، وحث الطلائع على التنافس وبث روح التعاون ، اكتشاف المواهب والمتميزين رياضياً ، كما يهدف الى جذب اكبر عدد من المشاركين على مستوى المحافظة .

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ودشنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية حملة توعية صحية حول مخاطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية من الفيروس وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية، على أن تكون أولى فاعليات المبادرة من مركز شباب اكياد دجوى بطوخ بحضور وكلاء وزارة الشباب والرياضة والصحة وقيادات مجتمعية ، واعدادكبيرة من أهالي طوخ وأعضاء مراكز الشباب.

كما يتم عقد عدة ندوات صحية بمراكز شباب المحافظة يحاضر فيها أحد الأطباء المتخصصين والذي بتم ترشيحه من قبل مديرية الصحة للتعريف بالأمراض الفيروسية بشكل عام بفيروس كورونا على وجه الخصوص وكيفية الوقاية منها وما هي الأعراض التي تستدعي زيارة الطيب ، كذلك من خلال ملصقات الإرشادية لعرضها داخل مراكز الشباب.

وفي زيارة مفاجأة لمركز شباب اكياد دجوى تابع الصبروط استعدادات المركز لاستقبال لقاء تدشين المبادرة يبدأ البرنامج بالسلام الجمهور وكلمة الصبروط للترحيب بالحضور وتدشين المبادرة، وإلقاء اولى ندواتها من قبل الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

تطلق المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وذلك إيمانا بدور مراكز الشباب في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية في مختلف المجالات ، وانطلاقا من تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الإنسان المصري ثقافيا ونفسيا وبدنيا وصحيا