شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سبورتنج 3/0 فى مؤجلات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى، على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 / 0 فى إطار مؤجلات الدور الأول بالدورى الممتاز.

ويستعد فريق الأهلى لخوض مباريات البطولة العربية التى ستستضيفها القاهرة بدءا من الأربعاء المقبل باستاد القاهرة، حيث خاض مؤخرا الأحمر معسكر مغلق بالسعودية شهد فوزه فى وديتين على الوحدة السعودى.

ويقع فريق الأهلى فى البطولة العربية ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كل من، أساريا الليبى والسيب العمانى وخيبل اليمنى، بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلاً من غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الإماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى.

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وتضم المجموعة الثانية كلا من الخدمات الفلسطينى والهلال الليبى والعربى القطرى وشباب الأهلى الإماراتى، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق البيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى وسنجل الفلسطينى، بينما أعتذر عن المشاركة فى البطولة فرق كلا من الهلال والأهلى السعودى والشعلة الليبى أيضا.

ويبدأ فريق الأهلى مواجهات البطولة أمام السيب العمانى فى الرابعة عصر الأربعاء ثم اساريا الليبى الخميس، ويختتم الدور الأول بمواجهة خيبل اليمنى الجمعة .

أما الزمالك فيلتقى وادى موسى الأردنى الأربعاء ثم غار الجنوب العراقى الخميس وبنى ياس الإماراتى الجمعة، ويختتم الدور الأول بمواجهة السلام العمانى الأحد .ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى للبطولة مساء غد الثلاثاء، على أن يقام حفل افتتاح البطولة الأربعاء باستاد القاهرة.