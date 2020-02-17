شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب تغيير فندق الإقامة فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مسئولو نادي الزمالك اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري، المقرر له يوم الخميس المقبل، أمام الزمالك، بتغيير فندق الإقامة بعد وصولهم اليوم الاثنين.

وكان الزمالك قد طلب في بادئ الأمر الإقامة بنفس الفندق الذي أقاموا فيه على هامش مباراة السوبر المصري 2017 والتى توج بها الفريق، لكن إدارة الزمالك بعد الوصول اليوم طلبت الإقامة في فندق آخر، وجاء قرار إدارة الزمالك لرغبتهم في الحفاظ على تركيز اللاعبين بشكل أكبر والابتعاد عن الجماهير لعدم تشتيت ذهن اللاعبين.

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وأدى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المران الأول له في أبو ظبي الإماراتية تمهيدًا لمباراة السوبر التي تجمع الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل علي ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

ونشرت صحيفة البيان الإماراتية فيديو لأول تمرين للزمالك في أبو ظبي، عقب وصول البعثة اليوم، وحرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة على إنهاء كل إجراءات استقبال الفريق.

وخاض الزمالك مباراة ودية أمام جولدى، أمس، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب عودة الأبيض من قطر، بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج ببطولة السوبر الإفريقى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد الغرافة القطرى، حيث فضل الجهاز الفنى للأبيض، السفر إلى الإمارات قبل المباراة بوقت كافٍ للدخول فى معسكر مغلق لمنح اللاعبين المزيد من الراحة والتركيز فى المباراة المقبلة، وإبعادهم عن أجواء الفرحة التى عاشها الفريق عقب التتويج بالسوبر الأفريقى.