شكرا لقرائتكم خبر عن قلب ودبلة.. منشن كهربا لشقيقة إسراء عبد الفتاح يثير تساؤلات حول خطوبتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساؤلات عديدة بدأ الجمهور الكروى في طرحها، وذلك بعد أن قام كهربا بوضع اسم "نورهان"، وحسابها على إنستجرام، في خانة المعلومات الخاصة به على نفس الموقع، وبجوار الاسم وضع خاتم خطوبة و"إيموجى" قلب، الأمر الذى جعل الجمهور يؤكد أن كهربا خطب بالفعل.

الفتاة التى قام كهربا بعمل "منشن" لها، ووضع بجوار اسمها علامة الخاتم والقلب، هى نورهان شقيقة الفنانة إسراء عبد الفتاح، زوجة الفنان حمدى المرغنى، عضوى مسرح مصر.

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كهربا على إنستجرام

ويتواجد حاليا محمود عبد المنعم كهربا في أبو ظبى مع النادى الأهلى، حيث يستعد لملاقاة فريق الزمالك فى كأس السوبر المحلى.

وكانت أعداد كبيرة من جماهير النادى الأهلى بالإمارات حرصت على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم، فور وصولها إلى مطار أبو ظبى لخوض مباراة السوبر المصرى. وتجمعت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية ومشجعى النادى فى مطار أبو ظبى، حاملين أعلام النادى لتشجيع اللاعبين ودعمهم، وهتفوا للأهلى مطالبين بالفوز بكأس البطولة. ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع نظيره الزمالك مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، على لقب السوبر المصرى.