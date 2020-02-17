شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: منتخب مصر أضاع علىّ الفرصة الوحيدة لتدريب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال صالح في تصريحات تليفزيونية: "المرة الوحيدة التى أتيحت له الفرصة لتدريب الأهلي كانت في معسكر برومانيا موسم 2001 / 2002 وكان يقيم الأهلي والإسماعيلي بنفس المكان، وطلب مني طارق سليم العودة إلى بيتي وقلت له عندما يطلبني بيتي سيجدني، وكان في بداية الموسم وقلت له إننا تربينا في الأهلي على احترام تعاقدنا، وكان عقدي مستمرا مع الدراويش، وفي هذا الموسم حصلت على الدوري، وكان هناك اتفاق على العودة للأهلي".

وتابع: "جاءت تعليمات عليا بأن أنتقل من الإسماعيلي لتولى تدريب منتخب مصر، وأن المنتخب أضاع على فرصة تدريب الأهلي.

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أكد صالح أنه عانى فى المرة الأولى في تدريب المنتخب عام 1995 عندما تولى تدريب المنتخب، خاصة أنه كان ينوي بناء جيل جديد، وفي المرة الثانية حدث تغيير وكان لا بد أن يتم وضاعت عليه فرصة تدريب الأهلي، وكانت أسهل فرصة له في تدريب الفريق الأحمر، قائلا: "يا سعده ويا بخته ويا هناه اللي يدرب الأهلي والزمالك وكل الإمكانيات متاحة عندهم، فلوس وجماهير وإعلام ولاعبين".

ويرى محسن صالح أنه لا يوجد لاعب قادر على لعب ثلاث مباريات حاسمة في أسبوع واحد، وذلك عقب إعلان موعد مباراة القمة بين الفريق الأحمر أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري.

وأوضح صالح أن الأهلى سيواجه الزمالك مرتين ثم مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي مرتين والزمالك أيضا واجه الترجى التونسى ثم الأهلى مرتين وبعدها الترجي مرتين، وهو أمر صعب للغاية ولا بد من المسئولين في الاتحاد المصري لكرة القدم تفاهم الامر وتأجيل مباراة قمة الدوري المصري.