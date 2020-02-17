شكرا لقرائتكم خبر عن بدر رجب يتحدث عن ذكريات القمة مع الراحلة وردة الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بدر رجب، لاعب الأهلي الأسبق، عن ذكرياته في مباراة القمة، وتحديدا مع المطربة وردة الجزائرية. وقال بدر رجب في تصريحات تليفزيونية على هامش لقاء السوبر المقرر إقامته الخميس المقبل بين الأهلي والزمالك: "عندما كنت أسمع أغنية لـ وردة يوم المباراة كنت أتفاءل بتحقيق الفوز".

فيما كشف إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن اتحاد الكرة لن يصدر قراره الحاسم في مصير مباراة الأهلى والزمالك المقرر لها 24 فبراير الحالى، لما بعد مباراة السوبر التى تجمع الفريقين الخميس المقبل في أبو ظبي.

وقال إسماعيل يوسف إن لديه معلومة بأن مسئولى اتحاد الكرة لن يصدروا قرارهم النهائي في مصير المباراة لما بعد مباراة الخميس، وانتظارا لنتيجة السوبر وعلى أساس النتيجة سيتم أصدار القرار.

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وكان أحمد حسن عميد لاعبي العالم وكابتن منتخب مصر السابق، قد اكد ان السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي، طلب من مسئولى النادى الأهلى تأجيل مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها 24 فبراير الحالى والمؤجلة من الجولة الـ 4 للدوري.

وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية إن اتحاد الكرة عليه تأجيل المباراة، خاصة أن الفريقين ستقابلان قبل مباراة الدوري بـ 4 أيام، وهو أمر صعب، خاصة أن هناك رحلة سفر للفريقين بين المباراتين، حيث ستقام مباراة السوبر يوم الخميس المقبل في أبو ظبي بين الأهلي والزمالك أيضا.