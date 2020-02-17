منتخب اليد 2002 يهزم السعودية 29 / 11 في بطولة البحر الأبيض المتوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002 بقيادة مديره الفنى أسر القصبى على نظيره السعودى بنتيجة 29 /،11 فى إطار ثان مباريات أحفاد الفراعنة فى الفترة المسائية ببطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة فى اليونان . ونجح منتخب مصر مواليد 2002 لكرة اليد فى التعادل مع اليونان بنتيجة21 /21 فى الفترة الصباحية .وتوجهت صباح أمس بعثة المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد لمواليد ٢٠٠٢ إلى اليونان للمشاركة فى البطولة . وقام الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى بوضع نظام جديد للمباريات خلال البطولة بدء من الدور الأول للمجموعات حيث ستكون مدة المباراة 45 دقيقة مقسمة على 3 أشواط كل شوط مدته 15 دقيقة ولكل مدرب منتخب مشارك فى البطولة الحق فى 3 فترات كوقت مستقطع خلال المباراة . Advertisements بينما ستكون مدة المباراة النهائية 60 دقيقة مقسمة على 3 أشواط كل شوط مدته 20 دقيقة ولكل منتخب له 3 مرات وقت مستقطع خلال المباراة النهائية . ويرأس بعثة المنتخب الوطنى الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الإتحاد ومعه أسر القصبى مديرا فنيا للمنتخب ومعه هانى الفخرانى مساعدا للمدير الفنى ومحمود غريب مديرا إداريا للمنتخب والدكتور ماجد حاتم طبيبا للبعثة ومعهم اللاعبين مصطفى قسطاوى ويوسف حاتم لحراسة المرمى وراضى محمد ويوسف سامى وهشام صلاح ومحمد سمير ومروان حاتم وشهاب على وعمر ماجد ومهاب سعيد وعمر معتز وعمر محمود وَعَبَد الرحمن باهى وإبراهيم حسن ومحمد رفاعى ومحمد طارق وعمر شريف وبيجاد مروان. وتضم مجموعة منتخب مصر، اليونان، رومانيا، السعودية، الكويت، البحرين، صربيا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إسبانيا، تركيا، تونس، المغرب، مونتينجرو، مقدونيا، كرواتيا. فيما يلتقى منتخب مصر صباح غد الثلاثاء أمام منتخب صربيا وفى المساء أمام منتخب الكويت والاربعاء صباحآ منتخب مصر امام منتخب البحرين الاربعاء فى المساء منتخب مصر أمام منتخب رومانيا.

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