شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: اتحاد الكرة يؤجل حسم مصير قمة الدوري لما بعد نتيجة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن اتحاد الكرة لن يصدر قراره الحاسم في مصير مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها 24 فبراير الجاري، إلا عقب مباراة السوبر التي تجمع الفريقين الخميس المقبل في أبو ظبي.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات تليفزيونية إن لديه معلومة بأن مسئولي اتحاد الكرة لن يصدروا قرارهم النهائي في مصير المباراة لما بعد مباراة الخميس وانتظارا لنتيجة السوبر، وعلى أساس النتيجة سيتم إصدار القرار.

وكان أحمد حسن، عميد لاعبي العالم كابتن منتخب مصر السابق، قد أكد أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي، طلب من مسئولي النادي الأهلي تأجيل مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها 24 فبراير الجاري والمؤجلة من الجولة الـ 4 للدوري.

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قال أحمد حسن، فى تصريحات تليفزيونية، إن اتحاد الكرة عليه تأجيل المباراة، خاصة أن الفريقين سيتقابلان قبل مباراة الدورى بـ4 أيام، وهو أمر صعب، خاصة أن هناك رحلة سفر للفريقين بين المباراتين، حيث ستقام مباراة السوبر يوم الخميس المقبل فى أبو ظبى بين الأهلى والزمالك أيضا.

ووافقت الجهات الأمنية على إقامة مباراة قمة الأهلى والزمالك فى استاد القاهرة والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير الجارى، وتلقت إدارة الأهلى والزمالك خطابات رسمية تؤكد إقامة المباراة على استاد القاهرة بدون حضور جماهيري.

وكان اتحاد الكرة أعلن أنه تسلم موافقة رسمية من الجهات الأمنية على إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى، يوم 24 فبراير الحالى باستاد القاهرة، وشهدت الساعات الماضية جدلا حول إقامة المباراة بداعى عدم وصول الموافقات الأمنية، إلا أن الأمن حسم الجدل وسلم اتحاد الكرة الموافقة الرسمية خلال الساعات الماضية.