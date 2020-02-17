شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف دولار سبب تمسك جمال الغندور بحضور مباريات كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، على 200 دولار يوميا من الاتحاد العربى لكرة القدم، نظير متابعة وتحليل أداء الحكام فى بطولة كأس العرب المقامة حاليا فى السعودية، وفى حالة حضور الغندور البطولة كاملة ومدتها 25 يوما بما يعني انه سيحصل على 5 آلاف دولار.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم اختيار الحكمين الدوليين أحمد الغندور حكم ساحة وسمير جمال الحكم المساعد للمشاركة فى إدارة مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 19 سنة، التى تستضيفها السعودية خلال الفترة من 17 فبراير إلى 2 مارس المقبلين. وأسفرت نتائج قرعة البطولة العربية لمنتخبات الشباب التى تستضيفها السعودية عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثالثة مع منتخبات الجزائر والسعودية وفلسطين. وأعلن مسئولو الاتحاد العربى لكرة القدم عن مباريات بطولة كأس العرب للشباب مواليد 2001 التى تستضيفها السعودية، حيث يبدأ منتخب مصر مبارياته يوم 18 فبراير بمواجهة الجزائر ثم السعودية يوم 21 و فلسطين يوم 24 على أن يتأهل أول وثانى كل مجموعة لدورى الـ8. Advertisements مجموعة منتخب مصر للشباب بكأس العرب: مجموعة منتخب مصر للشباب بكأس العرب: المجموعة الأولى: العراق وتونس وموريتانيا والكويت المجموعة الثانية: المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي. المجموعة الثالثة: السعودية وفلسطين والجزائر ومصر. المجموعة الرابعة: السودان وليبيا وجزر القمر والإمارات. وكان منتخب مصر للشباب قد تلقى دعوة رسمية من الاتحاد السعودى للمشاركة فى البطولة، وهو ما رحب به ربيع ياسين، المدير الفنى للفراعنة الصغار، واصفًا المشاركة بأنها ستكون أفضل إعداد للفريق، لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها موريتانيا العام المقبل.

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