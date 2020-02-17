مجلس أبو ظبي: نشوة السوبر الإفريقي زادت مبيعات تذاكر الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سهيل العريفي، مدير إدارة الفاعليات بمجلس أبوظبي الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، أن جماهير الأهلي أنهت حجز تذاكر المباراة في وقت قياسي، مشيرًا إلى أن نشوة تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي زادت مبيعات تذاكر الأبيض.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي مباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل في كأس السوبر المصري بين الأحمر بطل الدوري والأبيض بطل الكأس.

وقال العريفي، في تصريحات عبر قناة "الأهلي" مساء اليوم الإثنين: "تذاكر جماهير الأهلي لمباراة السوبر نفدت بالكامل، وجماهير الأهلي أنهت حجز التذاكر في وقت قياسي".

وأضاف: "جماهير الأهلي بدأت حجز التذاكر مبكرا، وخلال ثلاث ساعات منذ موعد بدء طرح التذاكر تم بيع 40% من السعة المقررة".

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وأوضح: "جماهير الأهلي بدأت حجز التذاكر من المقاعد التي يفضلونها وهي الثالثة شمال، ويعتبر ذلك مصدر قوة للنادي وهو ما نجده في الفرق الكبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة بأن يكون للجماهير مكان مخصص لها".

وعن الأنباء المترددة حول وجود أزمة في تذاكر جماهير الزمالك، أكد العريفي: "لا أريد أن أقسو على الجماهير وسأبتعد عن التعصب، لكن هناك تزايد ملحوظ في بيع التذاكر خلال الـ48 ساعة الأخيرة بعد شعورهم بنشوة إثر التتويج بالسوبر الإفريقي خاصة بعد تعثر نتائج الفريق في الدوري المصري".

وأتم العريفي قائلا: "متفائل ببيع التذاكر المتبقية لجماهير الزمالك خلال الأيام المقبلة حتى يوم المباراة، خاصةً أن المباراة ليست لجماهير الأهلي والزمالك فقط بل لكل الجماهير العربية والكل يحرص على حضور المباراة".