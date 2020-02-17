بالفيديو.. أوباما يُقلد "شيكابالا" حاملا كأس السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

التقطت عدسات الكاميرا المتواجدة في استقبال بعثة فريق الزمالك بالإمارات، مقطع فيديو ليوسف أوباما، لاعب الزمالك أثناء تقليد "رقصة" زميله في الفريق شيكابالا.

وقام أوباما بحمل كأس السوبر الأفريقي، الذي حققه الزمالك على حساب الترجي، وبدأ في تقليد رقصة شيكابالا، بعدما كان قد أداها الأخير عقب التتويج الأفريقي في الدوحة.

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ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للإمارات وذلك استعدادا لمواجهة الأهلي بالسوبر المحلي الخميس المقبل.

وغادر الزمالك القاهرة صباح اليوم حيث قرر الجهاز الفني التواجد بالإمارات قبل لقاء السوبر بثلاثة أيام لزيادة التركيز قبل المباراة.