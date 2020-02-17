كأس العرب للشباب.. موريتانيا تعبر الكويت.. وفوز مثير لمدغشقر على جيبوتي

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

تغلب منتخب موريتانيا على نظيره الكويتي 2 /صفر اليوم الاثنين على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما.

وسجل المنتخب الموريتاني هدفا في كل شوط، إذ جاء الأول بواسطة يوسف وار في الدقيقة 27، ثم عاد وار وسجل الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 64.

وبتلك النتيجة، يحتل منتخب موريتانيا صدارة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن نظيره التونسي، بينما يحل منتخبا العراق والكويت المركزين الثالث والرابع بالترتيب بدون نقاط.

يذكر أن منتخب تونس حقق فوزا صعبا في وقت سابق اليوم على حساب نظيره العراقي بنتيجة 2/1.

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من جانبه، حقق منتخب مدغشقر فوزا مثيرا على نظيره منتخب جيبوتي بنتيجة 4 /3، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب نادي الرياض، في ختام الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وسجل مانكيل ريكاردو ثلاثة أهداف (هاتريك) لمدغشقر وأضاف أرانود الهدف الأخر في الدقائق 20 و25 و33 و45.

وجاءت ثلاثية جيبوتي بواسطة قاسم كامل وكانديد محمد ويوسف علي في الدقائق 13 و19 و63.

الفوز رفع رصيد منتخب مدغشقر لثلاث نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف عن المغرب المتصدر بعد فوزه على البحرين بنتيجة 4 /2 في وقت سابق من يوم الاثنين.