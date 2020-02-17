محسن صالح عن تأجيل قمة الدوري: نمر بأشياء ليس لها مثيل في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عن استيائه من عدم وضوح الرؤية بشأن مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المقرر إقامتها 24 من الشهر الجاري.

وفي تصريحات لقناة "أبوظبي الرياضية" قال محسن صالح عن إمكانية تأجيل قمة الدوري:" نمر بأشياء ليس لها مثيل في البطولات الأوروبية، هناك يدركون كل شيء يخص عملهم".

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وانتقد محسن صالح اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، قائلاً :"اللجنة الحالية ليس لديها حاسة التنبؤ، فهي لم تعمل حساباً لمثل هذه المواقف".

وأضاف صالح :"هنا يتم الإعلان عن القرار ثم التراجع عندما يحدث أمر غير متوقع بالنسبة للجنة المؤقتة التي تدير كرة القدم في مصر، وذلك رغم تصريحاتهم السابقة عن عدم حدوث أي تأجيلات".

وأنهى محسن صالح :"يجب وضع كافة الاحتمالات قبل اتخاذ القرارات، وذلك حتى لا تتكرر مسألة اتخاذ القرارات ثم التراجع عن تنفيذها، ووجود حالة من عدم الوضوح".