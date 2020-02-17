وزير الرياضة يشهد توقيع عقد اتفاق تركيب نظام التوقيت والنتائج الإلكتروني لمسابقات السباحة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، مساء اليوم، توقيع عقد الاتفاق بين اتحاد السباحة وإحدى الشركات المتخصصة لتوريد وتركيب نظام التوقيتوالنتائج الإلكتروني للرياضات المائية المعتمدة دولياً.
وبموجب الإتفاق، فإنه من المقرر تنفيذ أعمال توريد وتركيب نظام التوقيتوالنتائج الإلكتروني للرياضات المائية "السباحة القصيرة، السباحة التوقيعية" من إنتاج شركات عالمية، ووفقاً للعرض الفني المقدم خلال مدة أقصاها 4 أشهر، وذلك استعداداً لمختلف البطولات الدولية والمحلية المقرر تنفيذها الفترة المقبلة.
كما عقد وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع رئيس الاتحاد المصري للسباحة اطلع خلاله على استعدادات الاتحاد للبطولات المقبلة، وخطة الإعداد والمعسكرات التدريبية للاعبين لمواصلة الانجازات والتفوق المصري في شتي منافسات السباحة.
وأكد وزير الشباب والرياضة متابعته الدورية لجميع الاتحادات الرياضية، وتقديم كل الدعم المطلوب لتنفيذ رؤيتها وخططها تنسيقاً مع اللجنة الاوليمبية المصرية في إطار تهيئة المناخ أمام اللاعبين للتركيز الكامل في التدريبات استعداداً لجميع البطولات العربية والإقليمية والقارية والدولية.
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