الشرقية ٢٠٠٥ يفوز على الحسينية وينفرد بصدارة دورى المنطقة

حقق فريق الشرقية 2005 فوزا مستحقا على نادى الحسينية بخمسة أهداف مقابل هدف فى نهاية الدور الاول لدورى منطقة الشرقية. أحرز أهداف المباراة بدر كمال "هدفين"، وباسم مصطفى كاستيلو، محمد ايهاب بيتا، ومحمد محمود حليمو. ليحقق الفريق بذلك الفوز العلامة الكاملة بـ ٥فوز فى ٥ مباريات خاضها، بداية من العصلوجى و القنايات و ديرب نجم و شباب ديرب وأخيرا الحسينية. بـ ٥فوز فى ٥ مباريات خاضها، بداية من العصلوجى و القنايات و ديرب نجم و شباب ديرب وأخيرا الحسينية. وأعرب الدكتور مصطفى زكى رئيس قطاع الكرة بنادى الشرقية عن سعادته بالفوز الخامس للفريق وإنهاء الدور الأول بجدارة واستحقاق والأداء الفنى والتكتيكى العالى الذى ظهر به الفريق وتحقيق العلامة الكاملة. الخامس للفريق وإنهاء الدور الأول بجدارة واستحقاق والأداء الفنى والتكتيكى العالى الذى ظهر به الفريق وتحقيق العلامة الكاملة. فيما أكد أن الفريق يسير بخطوات ثابتة مهما كانت الانتقادات الموجهة لقطاع الكرة بنادى الشرقية، ويرجع ذلك الى الإعداد الجيد للاعبى الفريق للإرتقاء بمنظومة قطاع الناشئين لتكون الداعم الأول للفريق الأول لكرة القدم

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