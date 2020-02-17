طائرة الصيد تكتسح المنافسيين ببطولات الجمهورية

حقق فريق 19 سنة انسات للكرة الطائرة بنادى الصيد الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 3/صفر ضمن مباريات بطولة الجمهورية ، بحضور محمد شرف عضو مجلس ادارة النادى وأشرف الفار نائب المدير التنفيذي للانشطة الرياضية ونواب مدير النشاط الرياضى الدكتور محمد مصطفى والدكتور أحمد نبيه والدكتور محمد علي.

كما تغلب فريق 19 سنة ناشئين بصيد الدقى على فريق دلفى بنتيجة3/2ضمن مباريات الدور قبل

النهائى لبطولة الجمهورية.

تضم قائمة الفريق اللاعبين كريم أحمد ، محمد ماجد ، يوسف أشرف ، عمر خالد ،عبد الرحمن إيهاب،عمر خالد،عبد الله محمد ، اسماعيل محمد، عمرومحمد، محمد عادل،يوسف محمود ، محمد وليد،أشرف مدحت ، الحسن سيف الدين، يوسف عمرو، محمد عادل ، محمد حازم .

وتفوق فريق 15 سنة ناشئين

بنادى الصيد على نظيره فريق الطيران فى الدور قبل النهائى لبطولة الجمهورية.

تضم قائمة الفريق اللاعبين حازم ايهاب ، مروان على ، فتحى هشام ، على اشرف ، محمد اشرف ، احمد خالد ، عمر حسام الدين ، يوسف محمد ، سليم محمد ، احمد محمد ، محمود ايمن ، عبد الرحمن احمد ، احمد حسام الدين ، عمر كريم ، فضل عمرو ، محمد عماد ، زياد احمد ، عمرو خالد ، عبد الرحمن فؤاد ، يوسف شريف .