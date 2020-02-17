سيميوني يعلن قائمة أتليتكو مدريد لمواجهة ليفربول بدورى الأبطال

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد عن قائمة فريقة التي تضم 19 لاعبا، لخوض مباراة الغد أمام ليفربول علي ملعب واندا ميترو بوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاءت قائمة أتليتكو مدريد كالتالي:- حراس المرمي : أدان – أوبلاك. الدفاع: خيمينيس – أرياس – لودي – سافيتش – فيليبي- هيرموسو – فيرزاليتشو. Advertisements الوسط: توماس – كوكي – ساؤول – ليمار – ليورنتي – فيتولو – كاراسكو. الهجوم : موراتا – كوريا – ديجو كوستا . ويغيب عن قائمة أتليتكو مدريد كلا من جواو فيليكس وهيريرا بداعي الإصابة . ويلتقي فريق ليفربول نظيره أتليتكو مدريد غدا الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً، في المباراة التي ستجمع كلا من دييجو سيميوني المدير الفني للأتليتي و يورجن كلوب المدير الفني للريدز، للمرة الأولي .

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