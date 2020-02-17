كلوب قبل مواجهة أتليتكو مدريد: يمكننا الفوز ببطولة دوري أبطال اوروبا

صرح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن حالة لاعبيه ،في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الإثنين، والخاص بلقاء فريقه مع أتليتكو مدريد غد الثلاثاء ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحاته : " حالة لاعبو الفريق البدنية جيدة والكل مستعد للقاء، فيما عدا الثنائي شاكيري و كلاين

هم اللذان سيغيبا عن قائمة الفريق للإصابة".

وأضاف كلوب: " أتليتكو مدريد فريق قوي بدنيا، وطريقة لعبه منظمة كما أنه مميز في الهجوم المرتد، والكرات الثابتة، ولديهم مهاجمون يتمتعون بالكثير من الجودة الفردية، ولكننا أعتدنا علي طريقة لعبهم وهي في المتناول، وأظن أن مباراة نوريتش

سيتي كانت أفضل تدريب لمباراة الغد،لأنهم يتخذون أسلوب لعب يشبه أتليتكو مدريد".

وأكمل: "أعتقد أن فريقنا يمكنه الذهاب لنهائي البطولة وأيضا الفوز باللقب، ولكن لسنا فقط من نستطيع تحقيق ذلك هناك الكثير من الفرق المميزة ونحن من بينهم، وسنحاول إظهار قوتنا".

والجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي حتي الأن برصيد 76 نقطة دون تلقي أي هزيمة حتي الأن، بينما يحتل أتليتكو المركز الرابع في الدوري الإسباني حتي الأن برصيد 40 نقطة.