تصدرت مصر التصنيف الأفريقي لجميع الأعمار والمراحل السنية، في منافسات كرة السلة 3/3، وفقا للتصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة السلة. ففي مرحلة العمرية تحت 18 سنة، جاء ترتيب منتخب الناشئين 19 عالميا، والتاسع للناشئات. وفي المرحلة العمرية تحت 23 سنة جاءت منتخب الرجال في المركز 41 عالميا، و 28 عالميا بالنسبة للسيدات. الرجال في المركز 41 عالميا، و 28 عالميا بالنسبة للسيدات. وعلى مستوى الرجال جاء منتخب مصر في الترتيب رقم 47 عالميا، وعلى مستوى السيدات كان الترتيب العالمي 34.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تتصدر التصنيف الأفريقي لمنتخبات 3/3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.