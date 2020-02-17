مارسيال يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام تشيلسي

أعلن أولي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الذي سيخوض مواجهة تشيلسي، والتي تنطلق في العاشرة مساء على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة السادسة والعشرين من بريدج في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي: حراسة المرمى: دافيد دي خيا Advertisements خط الدفاع : آرون فان بيساكا، ايريك بايلي، هاري ماجوير، لوك شاو خط الوسط: براندون وليامز، فريد، نيمانيا ماتيتش، برونو فيرنانديز خط الهجوم: دانيل جيمس، انتوني مارسيال

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