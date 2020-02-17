أعلن أولي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الذي سيخوض مواجهة تشيلسي، والتي تنطلق في العاشرة مساء على ملعب ستامفوردبريدج في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:
حراسة المرمى: دافيد دي خيا
خط الدفاع : آرون فان بيساكا، ايريك بايلي، هاري ماجوير، لوك شاو
خط الوسط: براندون وليامز، فريد، نيمانيا ماتيتش، برونو فيرنانديز
خط الهجوم: دانيل جيمس، انتوني مارسيال
كانت هذه تفاصيل خبر مارسيال يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام تشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.