لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة مانشستر يونايتد

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسى عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل البلوز كالتالي:- في حراسة المرمي: كاباليرو . الدفاع: جيمس – كريستينسن- رودجير – سيزر أزبليكويتا. Advertisements الوسط: كانتي – جورجينيو – كوفاسيتش. الهجوم: ويليان – باتشواى – بيدرو. قائمة البدلاء: كيبا – توموري – زوما – ألونسو – باركلي – ماونت – جيرو. – باركلي – ماونت – جيرو. ويدخل تشيلسي المباراة محتلا المركز الرابع فيث ترتيب الدوري الإنجليزي حتي الأن برصيد 41 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 35 نقطة ، بعد أن خاض كلا الفريقين 25 مباراة في البريميرليج.

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