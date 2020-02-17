اونلاين | Yalla Shoot بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي kora live

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KOORA STAR يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة قوية بين تشيلسي صاحب الأرض والجمهور ونظيره مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 26 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم انتوني تايلور، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي KOORA STAR، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم YALLA SHOOT.

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ويسعي الفريقين للفوز خلال المباراة وتحقيق الثلاث نقاط لتحسين موقعهم بجدول الدوري الإنجليزي البريميرليج، ويحتل البلوز المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بينما الشياطين الحمر فى المركز التاسع برصيد 35 نقطه، يلا شوت بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، بث مباشر المباراة اليوم قمة البريميرليج، مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي KOORA STAR، مباراة قووية بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي KOORA GOAL.

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موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيف ثقيل على تشيلسي ضمن مباريات الجولة ال 26 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

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