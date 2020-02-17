اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش تشيلسي PLUS

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مشاهدة بث مباشر(كورة بس) مباريات الدوري الإنجليزي| متابعة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي اليوم الاثنين 17 فبراير 2020| تابع البث المباشر مباراة Manchester united كورة أونلاين، شاهد بث مباشر مباراة (تشيلسي×مانشستر يونايتد) بالجولة 26 من البريميرليج.

شاهد البث المباشر (كورة لايف) مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي| متابعة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد رابط شغال (yalla shoot):

تبدأ أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويحتل فريق البلوز المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 37 نقطة، متابعة بث مباشر kora live مباراة اليونايتد.

متابعة البث المباشر (يوتيوب) مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي kora star| تابع بث مباشر مباراة Chelsea علي رابط (كول كورة):

من المتوقع أن يبدأ تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع : جيمس – فيكايو توموري – روديجر – أزبيليكويتا

خط الوسط : كانتي – جورجينيو

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خط الهجوم: ماونت – ويليان – تامي إبراهام - هودسون أودوي

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد ضد تشيلسي بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع : بيساكا – لينديلوف – ماجواير – لوك شو

خط الوسط: ويليامز – فريد – ماتيتش

خط الهجوم : فيرنانديز – إيجالو – مارسيال

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يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي اليوم الاثنين 17 فبراير 2020، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، عبر قنوات bein sports hd بتعليق عربي مميز، ويسبق المباراة ستوديو تحليلي على أعلي مستوي يضم نخبة من نجوم الساحرة المستديرة، كما يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي بروابط بث مباشر تناسب جميع السرعات.