اونلاين | رابط yalla shoot مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر kora live كورة جول رابط ماتش تشيلسي beIN sport

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يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة التي ستجمع تشيلسي ضد مانشستر يونايتد YALLA SHOOT 7ASRY، مساء اليوم الأثنين، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز. kora live.

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يلا شوت yalla shoot kora live موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

تقام مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

يلا شوت القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

وتذاع مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، عبر قناة beIN Sport hd 2.

ومن المتوقع أن يبدأ فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، اللقاء بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع : جيمس – كريستينسين – روديجر – أزبيليكويتا.

خط الوسط : كانتي – جورجينيو.

خط الهجوم: ماونت – بيدرو – تامي إبراهام.

بينما من المتوقع أن يبدأ أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ماجواير - ويليامز - ليندلوف - بيساكا.

خط الوسط: ماتيتش – فريد - دانييل جيمس - أندرياس بيريرا.

خط الهجوم: مارسيال - جرينوود.