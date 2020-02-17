اونلاين | يلا شوت| مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot كورة لايف رابط ماتش تشيلسي واليونايتد بدون تقطيع

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كورة ستار شاهد البث الحي المباشر لمباراة فريق تشيلسي مع فريق مانشستر يونايتد اليوم الاثنين 17 فبراير YALA KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KOORA ONLINE وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل حصد الثلاث نقاط.

يلا شوت بلس وسوف تقام المباراة بين فريق تشيلسي وفريق مانشستر يونايتد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي YALA SHOOOT PLUS.

جول كورة ويدخل فريق تشيلسي تلك المباراة من أجل تحقيق الانتصار وذلك خاصة بعد التعادل مع فريق ليستر سيتي في الجولة الماضية YALA LIVE بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور COOL KOORA وتعثر أيضاً فريق مانشستر يونايتد في الجولة الماضية بالتعادل على ملعب الأولدترافورد بنتيجة سلبية، وقدم الفريق أداء سلبي للغاية على ملعبه ووسط جماهيره KOORA STAR.

كورة أونلاين ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 41 نقطة CHELSEA VS MANCHESTER UNITED مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في البريميرليج على ملعب الستامفورد بريدج KOORAHD.