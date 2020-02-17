رياضة | جولام فالوديا محلل أداء صن داونز لـ "الخليج 365 الرياضي": الأهلى حاجز مكانه بين الأندية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولام فالوديا محلل أداء صن داونز لـ "الخليج 365 الرياضي": الأهلى حاجز مكانه بين الأندية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- انتصار 5-0 لن يتكرر واستعدينا جيدًا للمباراة المقبلة

- علي معلول وأجايي من أهم لاعبين الأهلي

- رمضان صبحي صفقة "غالية علينا"

- آداء صن داونز يختلف في دوري الأبطال ولدينا احتياطيين بنفس قوة الفريق الأساسي

هي مباراة ثأر بالنسبة لجماهير النادي الأهلى، لم ينسوا بعد خسارتهم الفادحة أمام نادي صن داونز بخمسة أهداف، الغضب والرغبة في الفوز يسيطران على محبي الفانلة الحمراء تمامًا كما يسيطر على جماهير صن داونز نوع من الثقة بالنفس فسيلقون فريقًا هزموه قبل ذلك.

لكن شتان بين الحسابات الجماهيرية والأجهزة الفنية الذين لا يرون في المباريات ثأر ولا تحركهم انفعالات لحظية، فالأهلى لا يرغب في الثأر بل بالفوز لاستكمال مشواره الإفريقي وهو يعلم أن صن داونز نادي كبير ويجب الاستعداد الجيد له، نفس الأمر عند القائمين على نادي صن داونز لذلك لم يكن هناك غرابة أن يصرح خالد علي المنسق العام لفريق صن داونز أن الجهاز الفني لصن داونز "يحب" النادي الأهلى وهو أكثر الأندية الإفريقية المفضلة لهم.

لكن إن كان ما قاله خالد علي غير مفاجئًا فالذي طلبه جولام فالوديا محلل الأداء بصن داونز هو المفاجأة، فبعد الحوار الذي سنعرف تفاصيله في الأسطر التالية طلب أن تُرفق صورته بفانلة النادي الأهلى بما قاله في هذا الحديث!

-في البداية كيف ترى المباراة المقبلة أمام الأهلي بدوري الأبطال؟

مباراة صعبة والأهلى فريق مميز جدا، وهو الأول في الدوري ولم يخسر أي مباراة، وأحرز 43 هدف.

-لكن الأهلى في البطولات الإفريقية واجهته بعض الصعوبات عكس الدوري المحلي؟

نعلم ذلك جيدا، ولكن يبقى الأهلى فريق جيد جدا، وتميزه محليا يعطيه دافع قوي للتميز في دوري أبطال أفريقيا، والأهلى حاجز مكانه بين مصاف الأندية الأفريقية، وهذا يعطيه أفضلية.

- يعاني فريق صن داونز محليًا فهو الثاني في التريتب هل يؤثر ذلك على آدائه؟

دورى الأبطال مسابقة أعلى من الدورى المحلي، وكل الفرق أدائها يكون مختلف في دوري الأبطال عن الدوريات المحلية، ولذلك يجب علينا فهم الخطط والطريقة التي يلعب بها كل الفرق ودراستها جيدا، ويجب علينا احترام جميع المنافسين.

- ما موقف المصابين في صن داونز قبل موقعة الأهلي؟

في كل فريق إصابة أي لاعب مهم هو أمر مؤثر ولذلك نعمل دائما على وجود البديل الكفء.

-هل اللاعبين الاحتياطيين في صن داونز بنفس قوة الأساسيين؟

نعم بنفس القوة، وأعتقد أن الأهلى أيضا يعاني من الغيابات ولديه أيضا البديل المميز، وهذا ما تفعله كل الفرق الكبيرة، عندما واجهنا الزمالك في نهائي نسخة 2016 من دوري الأبطال، خرج حارسنا الأساسي أونيانجو ونزل الحارس البديل وأجاد في هذه المباراة.

-لاعبو وجمهور الأهلى لديهم حاجز نفسي من فريق صن داونز بعد الهزيمة الماضية برأيك كيف يتخطى لاعبي الأهلى هذا الحاجز؟

كرة القدم دائما صعبة، وأكيد التحضير علميا ونفسيا للمبارة سيتم من الفرقتين وليس من جانب الأهلى فقط، فالمباراة للأهلى هي مباراة تحدي وثأر، وبالنسبة لصنداونز يجب على لاعبينا أن يعرفوا جيدا إن مباراة الـ 5 انتهت ولن تتكرر مرة أخرى، فالمباراة القادمة هي مباراة جديدة في نسخة جديدة من دوري الأبطال ومنافسة جديدة، والنتيجة الحالية هي 0-0.

-كيف يتخطى الأهلى عقبة صن داونز؟

عيلهم إحراز عدد كبير من الأهداف

- خلال هذه الفترة الأهلي يستعيد جهود عدد من لاعبيه المصابين، كيف استعديتم لهذا؟

تابعنا كل مباريات الأهلي محليا وأفريقيا، وسوف نتابع مباراة الاهلى في السوبر المحلي ضد الزمالك.

-من وجهة نظرك من أهم لاعب في الأهلي؟

أكثر من لاعب مثل علي معلول ومحمد هاني وأجايي ومروان محسن وحسين الشحات وعمر السولية، الأهلى يمتلك لاعبية كبيرة مثل صن داونز.

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- ما هي الخطة التي تفضل أن يبدأ بها الأهلى مباراته القادمة ضد صن داونز؟

الأهلي يلعب حاليا بطريقة 4-2-3-1 ، وأعتقد أن الأهلى سيبدأ المباراة بقوته الضاربة خاصة أن المباراة الأولى على أرضهم وسيكون همهم الاكبر الفوز بأكبر نتيجة.

-ما الفرق بين رينيه فايلر وبيتسو موسيماني من وجهة نظرك؟

نحن لا نعرف كثيرا عن مدرب الأهلى رينيه فايلر ولكن ملاحظ جدا تطور أداء فريق الأهلى في الفترة الأخيرة، وأي مدرب يقوم بتدريب الأهلى سيقدم كرة جميلة، فالأهلى يمتلك عدد كبير من اللاعبين الأذكياء ويعرفوا كيف يفوزوا بالمباريات، أما بالنسبة لموسيماني فهو مدرب ذكي ومهم وفي ترتيباته لمباراة الأهلى شاهد حتى الآن أكتر من 5 مباريات للأهلى حتى يعرف مفاتيح الفريق، ويقوم باستشارة باقى الفريق الفني الخاص به لوضع الخطة المناسبة لمواجهة الأهلى.

-هل سيتابع موسيماني مباراة الأهلى والزمالك في كأس السوبر؟

أكيد، وربما يحضر لمتابعة اللقاء من الملعب

ما سر تفوقكم على الأهلي والزمالك؟

التحضيرات قبل المباراة، اولا نحن نشاهد جميع المباريات، ونقف على مفاتيح اللعب في الفريق المنافس، وندرس جيدا البدلاء ونتوقع كيف يفكر المدرب إذا اضطر لتغيير لاعب أو اضطر لتغيير طريقة اللعب داخل الملعب.

- ما سر ارتدائك لفانلة الأهلى في احدى الصور؟

أنا أحب فريق الأهلي، وعندي أصدقاء كثر من النادي الأهلى، وهذا التيشرت حصلت عليه كهدية من أحد الأصدقاء في عام 2016 عندما كان يواجه الاهلى فريق زيسكو في السويس.

-ما هو أفضل فريق في أفريقيا بخلاف صن داونز؟

الأهلى والوداد المغربي.

- من هو اللاعب المصري الذي ترشحه للانتقال إلى صن داونز؟

عندما كنا نلاعب الزمالك كنا معجبين باللاعب محمد إبراهيم ومحمود كهربا ومن الأهلى نفضل رمضان صبحي ولكنه صفقة غالية على صن داونز.

-لو عرض عليك العمل مع فريق مصري، هل ستوافق؟

لا أحد يستطيع رفض العمل في مصر، لو حصلت على عرض سوف أوافق فورا.

-ما هو عملك السابق قبل العمل كمحلل أداء لفريق صن داونز؟

كنت أعمل في شركة للتحليلات الرياضية ثم عملت في صن داونز.

-ما المختلف بين عملك محلل في شركة وبين وجودك كمحلل للأداء لفريق معين؟

معرفة عقلية المدرب والتفاهم معه لأن هذا هو نصف النجاح.

-كيف حصل التفاهم بينك وبين موسيماني؟

هذه هي السنة الثامنة للعمل مع المدرب بيتسو موسيماني، وعندما حضر للفريق كنا نعاني من الكثير من المشكلات الكبيرة في الدوري، ولم نحصد بطولة الدورى لمدة 8 سنوات، ولكنه عندما أنهى تجربته في تدريب منتخب جنوب أفريقيا وتولى تدريب الفريق، اجتمع معنا و استطاع بناء فريق جديد كما عمل على تحسين أداء الفريق، في البداية كنت أريد معرفة عقلية هذا المدرب، وكنا نعمل بعد انتهاء موعد التمارين، حتى إنه كان يتصل بي في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ليطلب مني أشياء لكي أجهزها له في صباح اليوم التالي، لكن بعد 8 سنوات من العمل معه أصبحت أعرف جيدا ما يريد.

-ما الفرق بين المدربين اللذين تعاونت معهم في صن داونز وموسيماني؟

لا يوجد فرق كبير، لكن لأن موسيماني جنوب أفريقي فهو يفهم جيدا لاعبين جنوب أفريقيا أكثر من المدربين الأوروبيين

لو كنت محلل أداء لفريق الأهلى أي لاعب في صن داونز ستضعه في اعتبارك جيدا؟

ثيمبا زواني