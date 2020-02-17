رياضة | إسماعيل يوسف: تأجيل قمة 24 فبراير حتمي فالأهلي والزمالك لديهم مهمة قومية

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مسؤولي الجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عليهم إعادة النظر فيما يتعلق بإقامة مباراة قمة الدوري الممتاز بين الأهلي والزمالك يوم 24 من شهر فبراير الجاري.

وصرح إسماعيل يوسف خلال إستضافته بقناة "أبوظبي الرياضية" مساء اليوم الإثنين:" لا أفهم سبب عناد اتحاد الكرة ضد الزمالك؟ يجب تأجيل المباراة، طلبنا من فترة طويلة مباشرةً بعد نهاية قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الترجي التونسي، تأجيل مباراة الدوري أمام الأهلي، ولكن ردهم جاء برفض طلب تأجيل اللقاء".

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وتابع :" على حد علمي أن النادي الأهلي يرغب ايضًا في تأجيل المباراة، نظرًا لأن الفريقين في مهمة قومية ببطولة إفريقيا، تنتظرنا مواجهة عصيبة أمام الترجي، ونفس الأمر ينطبق على الأهلي الذي سيواجه صن داونز القوي".

وأعلن مسؤولي اتحاد الكرة رفضهم طلب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بتأجيل قمة الدوري أمام الأهلي، حرصًا على انتظام مسابقة الدوري العام، وحتى الآن لم يتلقى الزمالك أي قرار رسمي من قبل اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة الأهلي في الدوري يوم 24 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي و الزمالك يوم الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد بالإمارات في مباراة كأس السوبر المحلي.