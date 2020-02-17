رياضة | أرسنال يستهدف خطف نجم أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يستهدف خطف نجم أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي أرسنال الإنجليزي رغبة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن نادي أرسنال يريد التعاقد مع الهولندي دالي بليند ظهير نادي أياكس في الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي أرسنال سيجهز عرض لضم بليند من صفوف نادي أياكس في نهاية الموسم الجاري لتدعيم مركز الدفاع في الفريق.

ويجيد دالي بليند صاحب الـ29 عام اللعب في أكثر من مركز حيث يلعب في مركز الظهير الأيسر ومركز الوسط وقلب الدفاع أحيانا.

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موقف بليند من الرحيل عن أياكس

كما كشفت الصحيفة أن بليند سيرحل عن صفوف نادي أياكس أمستردام في نهاية الموسم الجاري حيث سينتهي عقده مع الفريق ولن يقوم بتجديد العقد.

يذكر أن بليند كان قد سبق له ولعب في بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز من قبل مع نادي مانشستر يونايتد.

مشاركات دالي بليند مع نادي أياكس هذا الموسم

وقد شارك دالي بليند في 28 مباراة حتى الآن مع نادي أياكس أمستردام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.