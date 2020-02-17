رياضة | تشكيل تشيلسي الرسمي ضد مانشستر يونايتد | مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كباليرو.

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خط الدفاع : ازبيلكوتا - كريستينسين - جيمس - روديجير.

خط الوسط : جورجينهو - كانتي - كوفاسيتش - ويليان - بيدرو.

خط الهجوم : باتشواي.

ويدخل فريق تشيلسي تلك المباراة من أجل تحقيق الانتصار وذلك خاصة بعد التعادل مع فريق ليستر سيتي في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور.