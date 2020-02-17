رياضة | بن شرقي: رؤية جماهير الزمالك في كل مكان أمر مبهج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بن شرقي: رؤية جماهير الزمالك في كل مكان أمر مبهج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر أشرف بن شرقي، نجم الفريق الأول بنادي الزمالك، عن استعداد الفريق لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المحلي تشبة المباراة الماضية أمام الترجي التونسي.

وقال بن شرقي في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية :"الأجواء هنا –مطار أبو ظبي- غريبة ولكنها أجواء كروية، عازمون وقادمون إلى هنا من أجل الفوز بالبطولة، ونحن اعتادنا على المباريات النهائية".

وأضاف اللاعب المغربي قائلًا :"جماهير الزمالك مشكورة دائمًا، عندما تراهم خارج مصر بكثافة هذا يعني الكثير لجماهير الزمالك، هما اغنياء عن التعريف، و موجودين في أي مكان في العالم".

وواصل :"نرى مواجهة الأهلي مثل الترجي الماضية، نأخذ كل مباراة على حدة، والنهائي يُلعب على جزئيات صغيرة، ويجب أن يكون هناك تركيز شديد وقوة بدنية وإن شاء الله نكسب البطولة".