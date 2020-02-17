رياضة | تعرف على مجموعات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة بمشاركة الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مجموعات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة بمشاركة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واسفرت القرعة عن وقوع أندية الاهلى المصرى والسيب العمانى وخبيل اليمنى واساريا الليبى فى المجموعة الأولى ، والهلال الليبى وشباب الاهلى الإماراتى والاهلى البحرينى والعربى القطرى وخدمات جباليا الفلسطينى فى المجموعة الثانية ، والزمالك ووادى موسى الأردنى وغاز الجنوب العراقى والسلام العمانى وبنى ياس الإماراتى فى المجموعة الثالثة ، والبيشمركة العراقى وسنجل الفلسطينى وكاظمة الكويتى فى المجموعة الرابعة والأخيرة .
ويشهد اليوم الأول للبطولة الذى يقام بعد غد الاربعاء ، عن مواجهة الهلال الليبى مع شباب الاهلى الاماراتى ، والاهلى البحرينى مع العربى القطرى فى المجموعة الثانية على صالة المقاولون العرب ، ويلتقى البيشمركة العراقى وسنجل الفلسطيني فى المجموعة الرابعة على نفس الصالة ، فى حين يلعب نادى غاز الجنوب العراقى مع السلام العمانى فى المجموعة الثالثة ، والسيب العمانى مع الأهلى المصرى على ملعب الصالة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى ، ويقام حفل الافتتاح فى الساعة السابعة مساء ، والذى يتضمن طابور عرض للف ق المشاركة فى البطولة ، ويعقبه فى الثامنة مساء لقاء إفتتاح البطولة بين الزمالك المصرى مع فريق وادى موسى الأردنى .
حضر مراسم القرعة الدكتور فراس محمد الفالح "تونس" رئيس لجنة الاحتكام ، والاعضاء أمين آليا جبور "لبنان" ، والدكتور عياد على المصراتي "ليبيا" ، ومحمد حسين الرفاعى "الأردن" ، والدكتور عامر حميد الطوقى "عمان" ، وعبد الله محمد العدوان "السعودية" ، وعبد المجيد عبد العزيز جراد "تونس" ، وأحمد عبد الدايم رئيس اللجنة العليا للبطولة مقررا للجنة ، وعادل عبد الكريم البناء "البحرين" .