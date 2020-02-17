رياضة | بالأسماء.. زيدان يطالب بيريز بطرد 5 لاعبين في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. زيدان يطالب بيريز بطرد 5 لاعبين في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مذبحة مرتقبة في ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقاً لموقع الدون بالون الإٍسباني، فإن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقد محادثات مع بيريز رئيس النادي في الساعات الماضية وأبلغه بقائمة الراحلين عن الفريق.

واضاف الموقع، أن زيدان أبلغ بيريز بضرورة بيع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، بجانب الاستغناء عن ماريانو دياز وخاميس رورديجيز بشكل نهائي، وخروج إبراهيم دياز ولوكا يوفيتش على سبيل الإعارة الصيف المقبل.

وجاء تفكير ريال مدريد في فتح باب الرحيل أمام عدة لاعبين في الصيف المقبل من أجل التعاقد مع صفقات نارية أبرزها ضم كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان والذي قد تتخطي صفقته حاجز الـ150 مليون يورو.