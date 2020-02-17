رياضة | مواجهات قوية لسمسطا وناصر بنى سويف وغارب بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية لسمسطا وناصر بنى سويف وغارب بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام غدا الثلاثاء منافسات الاسبوع 20 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر ، وتشهد مباريات المجموعة إثارة ومتابعة كبرى بجميع المباريات قبيل انتهاء المسابقة بأسابيع قليلة وفى ظل ظل الصراع على حجز بطاقة الصعود أو بمنطقة الهروب من قاع جدول المجموعة .

سمسطا متصدر المجموعة بقيادة مديره الفنى على حسن يحل ضيفا ثقيلا على نظيره راس غارب بمباراة هامة للفريقان ، ويسعى أبناء سمسطا لخطف الثلاث نقاط للاحتفاظ بالصدارة فيما يسعى راس غارب للاستمرار بالمنافسة وتحقيق نتيجة إيجابية بملعبه ووسط جمهوره .

فيما يستضيف ناصر بنى سويف شقيقه الواسطى الرياضى بمباراة ديربي بنى سويف ، ويامل ياسر ربيع المدير الفنى لناصر بنى سويف فى اقتناص الثلاث نقاط للهروب من منطقة الخطر ، فيما يخوض احمد الجيوشى المدير الفنى للواسطى المباراة بشعار لا بديل عن الفوز للعودة للصدارة .

ويستضيف مركز شباب ببا نظيره مركز شباب الفيوم بمباراة مهمة خاصة لأصحاب الأرض الباحثين عن طوق النجأة للهروب من قاع الجدول .

ويحل عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب ضيفا على مطرطارس .

فيما يستضيف اطسا شقيقه سنورس الرياضى بديربي أبناء الفيوم ويحل طامية ضيفا على مركز شباب ابشواى .

فيما لن يلعب ابو كساة مباريات بتلك الجولة .

ترتيب جدول المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث

1 - سمسطا 32 نقطة

2 - مطرطارس 31 نقطة

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3 - عاملين غارب 31 نقطة

4 - الواسطى 30 نقطة

5 - راس غارب 27 نقطة

6 - طامية 26 نقطة

7 - ابو كساة 24 نقطة

8 - ساحة الفيوم 23 نقطة

9 - اطسا 20 نقطة

10 - ابشواى 18 نقطة

11 سنورس 17 نقطة

12 - ناصر بنى سويف 14 نقطة

13 - ببا الرياضى 9 نقاط