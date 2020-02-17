رياضة | 19 لاعبا في قائمة المنصورة لمواجهة البلدية وإيقاف لاعبين لنهاية لموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 19 لاعبا في قائمة المنصورة لمواجهة البلدية وإيقاف لاعبين لنهاية لموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر ياسر عبدالواحد المدير الفني علي إختيار 19 لاعبا لمباراة بلديه المحلة والمقرر لها الأربعاء القادم ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر لدوري القسم الثاني المجموعة الثالثة بحري، وجاء القائمة كالتالي:-

عاطف نصحي، وفتحي سلامة، وفتوح متولي، وائل السعدني، وشاكر أشرف، وعبدالرحمن حسان، ومحمد نجاتي، وإسلام حمدينو، وإسلام مرزوق، ومؤمن فكري، وعبدالسميع إبراهيم، وإسلام مرزوق، ومحمد توكل، ومحمد الدقي، ومحروس بومبا، وأحمد هريسة، ووليد عطية، وحسام جلال، فيما عاد الي قائمة الفريق مرة أخري إبراهيم أسامة، بعد الغياب وأحمد عبدالعال الذي غاب عن مباراة المحلى للايقاف.

ويغيب عن مباراة بلدية المحلة كل من عصام نصار للإيقاف وحازم هاني للسفر مع منتخب الناشئين.

وأصدر "عبدالواحد" قرار بإيقاف البنداري مسعد لاعب خط وسط الفريق ومحمد ابراهيم، حتي نهاية الموسم ووقف مستحقاتهم، ولم يذكر المدير الفني سبب استبعادهم، وقرر ترك الأمور الي بعد مباراة بلدية المحلة.

وصرح عبدالواحد أن الانضباط هو عماد أي نادي يريد أن يسير علي الخطي الصحيح، وانه لا يقبل بالانحراف حتي من نجم الفري، ولو علي حساب الصعود للدوري الممتاز، مؤكدا علي أن رقم واحد لديه هو إحترام النادي ومعرفه قدر قميص نادي المنصورة.

