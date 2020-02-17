رياضة | مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر البرازيلي ماركوس كينو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي والذي عرفه الجمهور المصري بعد أن لعب في صفوف نادي بيراميدز مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن إختار الفريق الذي يتمنى فوزه بالسوبر المصري بين الأهلي والزمالك في المباراة التي ستجمع بين القطبين يوم الخميس في أبوظبي .

وعبر الحساب الرسمي لفريق نادي الجزيرة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر نشر نادي الجزيرة مقطع فيديو يظهر فيه علي خصيف حارس مرمى الفريق وهو يسأل زملاءه حول الفريق الذي يشجعوه في مباراة السوبر من بين الأهلي والزمالك.

ورد كينو على السؤال قائلا " أنا أهلاوي " وأتمنى فوزه بمباراة السوبر المصري على حساب المارد الأبيض فريق نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل .

يذكر أن كينو يلعب حالياً في الدوري الإماراتي معاراً من بيراميدز وكان مرشحاً بقوة للإنضمام إلى فريق النادي الأهلي الموسم الماضي.