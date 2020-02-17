رياضة | فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على ملامح تشكيلة لقاء الزمالك المقبل والمقرر لها الخميس القادم في السوبر المصري بدولة الإمارات.

وقرر فايلر الاعتماد على 7 لاعبين وهم علي معلول، محمد الشناوى، وعمرو السولية، وأليو ديانج، ومحمد مجدى قفشة، وحسين الشحات، وجونيور أجايى في تشكيلته الاساسية ولكن لا يزال يفكر في بعض العناصر الاخري لاكمال التشكيلة الرسمية.

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ولم يستقر فايلر حتي الآن على مركز أجايى سواء بالمشاركة فى مركز رأس الحربة أو الجناح، ولم يستقر المدرب على بقية العناصر في الخط الدفاعي مع معلول في ظل المنافسة بين جميع اللاعبين وهم رامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود متولي وياسر إبراهيم.

كما أنه لم يستقر على الدفع بمروان محسن في الخط الهجومي من عدمه وذلك حالة منحه تعليمات للنيجيري أجايي باللعب في الخط الهجومي الصريح.

ولا يزال هناك تفكير من المدرب حول إمكانية الدفع بالوافد الجديد كهربا في التشكيلة الاساسية أو العائد من الإصابة رمضان صبحي .