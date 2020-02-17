رياضة | مواجهات قوية لفاركو ودمنهور ودكرنس بالقسم الثاني غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية لفاركو ودمنهور ودكرنس بالقسم الثاني غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق غداً الثلاثاء في الثانية والنصف عصراً منافسات الجولة 15 للمجموعة الثالثة بحرى بدورى القسم الثاني بإقامة 4 مباريات وتقام يوم الأربعاء مباراة بلدية المحلة مع المنصورة، وتختتم الجولة يوم الخميس بلقاء يجمع بيلا مع

أبو قير للأسمدة.

ويرصد الخليج 365 الرياضي مباريات الجولة :- "مباريات يوم الثلاثاء"

1- الحمام مع فاركو

يحل فريق فاركو المتصدر بقيادة أحمد عاشور برصيد 29 نقطة ضيفاً ثقيلاً على فريق الحمام بقيادة مجدى طلبة صاحب المركز التاسع برصيد 16 نقطة، حيث حقق فريق فاركو الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدور الأول.

2- المالية مع دمنهور

يستضيف فريق المالية بقيادة أيمن مجدى صاحب المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط نظيره فريق دمنهور صاحب المركز الثاني بقيادة كمال فريد برصيد 27 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما حسم نتيجة الدور الأول.

3- غزل المحلة مع دكرنس

وصدام مرتقب يجمع فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد صاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة مع فريق دكرنس بقيادة مصطفى عبده صاحب المركز الرابع برصيد 24 نقطة، وحقق فريق دكرنس الفوز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بالدور الأول.

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4- الأوليمبي مع الرجاء

يلعب فريق الأوليمبي بقيادة محمد كيتا، صاحب المركز العاشر برصيد 15 نقطة مع فريق الرجاء بقيادة نبيل محمود صاحب المركز السادس برصيد 22 نقطة، وشهدت مباراة الدور الأول تعادل الفريقين بدون أهداف.

وتقام يوم الأربعاء مباراة بلدية المحلة مع المنصورة :-

يواجه فريق بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد صاحب المركز السابع برصيد 19 نقطة فريق المنصورة الذي يقوده ياسر عبدالواحد فنيا، صاحب المركز الخامس برصيد 23 نقطة، و شهدت الجولة الأولى تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وتختتم الجولة يوم الخميس بمباراة بيلا مع أبو قير :-

يلتقي فريق بيلا بقيادة إبراهيم الشهيدي، متذيل المجموعة برصيد 5 نقاط مع فريق أبو قير بقيادة أحمد الكأس صاحب المركز الثامن برصيد 17 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما حسم نتيجة الدور الأول.

ترتيب المجموعة :-

1- فاركو 29 نقطة

2- دمنهور 27 نقطة

3- غزل المحلة 25 نقطة

4- دكرنس 24 نقطة

5- المنصورة 23 نقطة

6- الرجاء 22 نقطة

7- البلدية 19 نقطة

8- أبو قير 17 نقطة

9- الحمام 16 نقطة

10- الأوليمبي 15 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط