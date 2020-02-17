رياضة | الأهلي السعودي يعبر الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي السعودي يعبر الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي الأهلي السعودي على الاستقلال الإيراني 2-1 يوم الاثنين على ستاد جابر الدولي في الكويت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2020.

وسجل سلمان المؤشر (17 من ضربة جزاء و30) هدفي الأهلي، في حين أحرز أمير مطهري (22) هدف الاستقلال.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً فوز الوحدة الإماراتي خارج ملعبه على الشرطة العراقي 1-0 على ستاد فرانسوا الحريري في أربيل.

وتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام الوحدة، مقابل نقطة لكل من الاستقلال والشرطة.