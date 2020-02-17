رياضة | أمير عزمي: قمة الأهلي الزمالك خارج التوقعات لهذه الأسباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير عزمي: قمة الأهلي الزمالك خارج التوقعات لهذه الأسباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق والمدرب العام لفريق إف سي مصر، أن قمة الأهلي والزمالك في السوبر، الجمعة المقبل، من الصهب التكهن بنتيجاتها، خاصة في ظل المنعنويات المرتفعة لدى الفريقين.

وقال أمير عزمي في تصريحات إذاعية "نسبة فرص فوز كل فريق متساوية، خاصة بعد الشكل المميز للزمالك في لقاء السوبر الأفريقي".

وأضاف "تفوق الزمالك على الترجي كان بسبب الضغط الجماعي من جميع اللاعبين على الفريق التونسي في منقطة وسط الملعب، وذلك ساهم بشكل كبير في حصول الزمالك على أفضلية كبيرة في الكرات المشتركة وجعل الفريق يستحوذ على الوسط".

وتابع "في الدوري الزمالك يضغط بشكل فردي في وسط الملعب، وليس بالشكل الذي ظهر به في لقاء الترجي التونسي".

Advertisements

وزاد "أرفض ما يتردد بشأن تخوف عناصر الزمالك من الأهلي أو وجود قلق من هذه المواجهات، حيث يمتلك الفريق عناصر تمتلك الخبرة الدولية والشخصية".

وواصل "الأهلي في مباريات القمة عندما يسجل يسعى لزيادة عدد أهدافه، أما الزمالك فعندما يسجل

تكون لديه رغبة في تأمين الفوز، وذلك يتسبب في انتهاء اللقاء بالتعادل، أو عدم تحقيق انتصار كبير".

واختتم تصريحاته قائلا "مواجهات القمة تحتاج إلى تأهيل معنوي قوي من جانب الجهاز الفني، حتى يظهر اللاعبون بشكل مميز في اللقاء".