رياضة | القسم الثاني.. إشتعال المنافسة بالمجموعة الأولى بعد تعادل البنك والتليفونات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القسم الثاني.. إشتعال المنافسة بالمجموعة الأولى بعد تعادل البنك والتليفونات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتدت المنافسة بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، لاسيما بعد انتهاء مباراة البنك الأهلي وتليفونات بني سويف بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، لتمنح فرق المربع الذهبي للمجموعة فرصة التنافس على خطف تذكرة التأهل لدوري الأضواء والشهر.

وتدخل فرق البنك الأهلي وبني سويف والألومنيوم وشبان قنا، في منافسة شرسة، خاصة بعد تقارب عدد النقاط بينهم

حيث يحتل البنك الأهلي صدارة المجموعة برصيد32 وياتي فريق نادي بني سويف في المركز الثاني برصيد31 فيما يأتي فريق الألومنيوم في المركز الثالث برصيد 2، ثم يأتي فريق الشبان المسلمين بقنا في المركز الرابع برصيد29 نقطة.

الجولةالمقبلة

وتشهد الجولة المقبلة مواجهات قوية للفرق الأربعة، حيث يلتقي الألومنيوم نظيره فريق نادي البنك الأهلي، بملعب الالومنيوم، في مباراة سوف تحدد بشكل كبير صدارة المجموعة.

فيما يستضيف فريق نادي بني سويف، نظيره فريق نادي بترول أسيوط، ويواجه فريق الشبان المسلمين بقنا نظيره فريق نادي الفيوم بملعب الاول.

8جولات تفصلنا عن نهاية منافسات المجموعة الأولى، في السطور التالية نسرد المباريات المتبقية لكل فريق من المنافسين على صدارة المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

Advertisements

شبان قنا

ويتبقي لفريق مباريات الفيوم، البنك الأهلي، سوهاج (داخل الأرض)وتليفونات بني سويف طهطا الألومنيوم، المنيا (خارج الأرض)

الالومنيوم

ويتبقي لفريق الألومنيوم 8 مباريات وهي: البنك الأهلي، طهطا، شبان قنا(داخل الأرض)وبترول أسيوط، الإعلاميين، ديروط، سوهاج(خارج الأرض)

بني سويف

يتبقى لبنى سويف 8 مباريات، وهي طهطا، تليفونات بني سويف، ديروط، البترول (داخل الارض)و البنك الأهلي، الفيوم، الإعلاميين(خارج الأرض)

البنك الاهلي

يتبقى للبنك الأهلي مباريات، وهي :طهطا، سوهاج، بني سويف (داخل الأرض)والالومنيوم، شبان قنا، بترول أسيوط، المنيا(خارج الأرض)