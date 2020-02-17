رياضة | رجال سيميوني ينهون استعداداتهم لمعركة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجال سيميوني ينهون استعداداتهم لمعركة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى أتلتيكو مدريد اليوم الإثنين، استعداده لمواجهة ليفربول، في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال الأوروبي، في ظل غياب البرتغالي جواو فيليكس والمكسيكي هيكتور هيريرا والإنجليزي كيران تريبير.

ومن بين المصابين الثلاثة، كان فيليكس اللاعب الوحيد الذي تمرن منفرداً على العشب في المدينة الرياضية لأتلتيكو، ما يأتي في إطار عملية تعافيه من إصابة عضلية تسببت في غيابه ثلاثة أسابيع.

وبشكل أولي، لن يكون فيليكس متاحاً للمشاركة في المباراة المرتقبة الثلاثاء، وهو نفس وضع هيريرا، الذي يعاني من مشكلة في العضلة الضامة، وتريبير، الذي خضع لعملية جراحية بسبب فتك رياضي في الرابع من فبراير (شباط) الماضي.

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وشارك في المران دييغو كوستا بنفس وتيرة باقي اللاعبين ليصبح متاحا تحت إمرة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

واكمل المهاجم الإسباني-البرازيلي، الذي خضع لعملية جراحية في 21 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي لعلاج انزلاق في الفقرات العنقية، وتغيب على إثره عن آخر 16 مباراة لفريقه، عملية دمجه تدريجياً التي بدأت قبل أسبوعين، لكنه ينتظر الموافقة الطبية ذات الصلة.

وبات باقي لاعبي "الروخيبلانكوس" جاهزين للمشاركة في مواجهة ليفربول على ملعب واندا متروبوليتانو.