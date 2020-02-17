رياضة | نتائج الجولة 14 بالقسم الرابع منطقة الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج الجولة 14 بالقسم الرابع منطقة الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت عصر اليوم مباريات الجولة ١٤ بمجموعتى القسم الرابع بمنطقة الدقهلية حيث أقيمت ٥ مباريات بكل مجموعة.

المجموعة الأولى حقق إتحاد السنبلاوين فوزا كبير على مستضيفه شباب أجا بنتيجة ٣-١ فيما عاد بطره بفوز غالى خارج ملعبه بهدف دون مقابل أمام شباب السنبلاوين.

تمكن طلخا من تحقيق فوز مثير بنتيجة ٣-٢ على حساب مستضيفه الستامونى فيما حسم التعادل الإيجابى بثلاثية لكل فريق مباراة المعصرة و شاوة وإنتهي ديربى ميت غمر بتعادل سلبى بين شباب ميت غمر و ميت غمر.

بالمجموعة الثانية واصل المتصدر شباب الخيارية إنتصاراته بعدما تغلب على عزب أشمون برباعية مقابل هدفين بينما واصل منية النصر ملاحقة الخيارية بفوز صعب على مستضيفه الشال والمنشية بهدف دون مقابل.

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واكتسح كفر الأطرش مستضيفه شباب القباب بنتيجة ٦-١ وتمكن شها من تحقيق فوز كبير على سماد طلخا بثلاثية نظيفة فيما حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مباراة ميت سلسيل وضيفه الجمالية.

ترتيب فرق المجموعة الأولى :

١- شباب بلقاس ٢٩ نقطة

٢- ميت غمر ٢٨ نقطة

٣- شباب ميت غمر ٢٧ نقطة

٤- شباب بطره ٢٠ نقطة

٥- شباب أجا ٢٠ نقطة

٦- إتحاد السنبلاوين ١٩ نقطة

٧- طلخا ١٦ نقطة

٨- شباب السنبلاوين ١٥ نقطة

٩- المعصرة ١١ نقطة

١٠- شاوة ٨ نقاط

١١- الستامونى نقطتين

ترتيب فرق المجموعة الثانية:

١- الخيارية ٣٥ نقطة

٢- منية النصر ٢٩ نقطة

٣- شها ٢٦ نقطة

٤- الجمالية ٢٣ نقطة

٥- ميت سلسيل ٢٢ نقطة

٦- عزب أشمون ١٥ نقطة

٧- كفر الأطرش ١٤ نقطة

٨- سماد طلخا ١١ نقطة

٩- جزيرة القباب ٩ نقاط

١٠- الشال والمنشية ٧ نقاط

١١- شباب القباب ٤ نقاط