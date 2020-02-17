رياضة | الحمام يواجه فاركو تحت شعار لا بديل عن الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحمام يواجه فاركو تحت شعار لا بديل عن الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي الحمام غدا بملعبه في الثانية والنصف عصرا فريق فاركو في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر لمباريات المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

ويدخل الفريق المطروحي اللقاء بشعار لابديل عن الفوز حيث يسعي الفريق المطروحي تعويض خسارتة الأخيرة من فاركو الجولة الماضية وأتضح ذلك من خلال التدريبات الأخيرة بإعتماد مجدي طلبة علي قوتة الضاربة واللعب بتشكيل هجومي من أجل حصد النقاط الثالثة وكذلك الحال لفريق فاركو الذي يسعي للفوز لمواصلة صدارة المجموعة الثالثة .

نادي الحمام المطروحي يدخل المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 16 نقطة جمعهم من الفوز في 4مباريات، و4 تعادلات، وتلقى 4 هزائم.

بينما يدخل فاركو المباراة وهو في المركز الأول برصيد 29 نقطة جمعهم من الفوز في 8مباريات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في مباراة وحيدة.

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وخلال مشوارة نجح الفريق المطروحي في إحراز 15 هدف، وإستقبلت شباكة 18هدف ، حيث سجل يايا كونية المحترف 4 أهداف بواقع هدف في دكرنس ، وهدف في أبو قير، وهدفين في شباك بلدية المحلة، وسجل مهاجمة محمود أبو جودة المنتقل للفريق من المقاصة هدفين بواقع هدف في شباك الرجاء، وهدف في شباك الأوليمبي، وأحرز كل من محمود أبو جودة، ووليد إبراهيم، وأحمد الدماطي، ومحمود الزناتي ، والدسوقي مسعد، وشهاب محمد ولكل منهم هدف.

بينما استطاع فاركو خلال ال14جولة الماضية من إحراز 16هدف واهتزت شباكة 6 مرات فقط.

ويقود الحمام جهاز فني مكون من: جمال حليو مشرف عام علي الكرة، وسيد زهران مدير الكرة، ومجدي طلبة مدير فني، ومحمود عز مدرب عام، وسمير سعد مدرب عام، وخميس رزق مدرب، وعاطف عيد مدرب حراس مرمي.

وتضم قائمة نادي الحمام حاليا 28 لاعبا بعد الإستغناء عن وليد إبراهيم لمركز شباب الحمام،وفرج شوقي لنادي الجزيرة، وعمر مرعي لنادي الهلال المطروحي، وأحمد الفار لمركز شباب الحمام وتضم : محمدفتحي السيد، وإسلام الحريري، وأحمد طعيمة في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، وأحمد السيد بطوط، ومحمد شعبان محمود، ومحمود زناتي رشيد، وعبد الرحمن عبد النبي ، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، وضياء مسعود عبد العظيم، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، والدسوقي مسعد زيان، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكار، ومحمد كفتة، ومحمد يحيي، وأحمد عاشور ، وهشام نيمار.

