المسيلم يوضح أسباب تألقه ويهدي تصديه الإعجازي لنجم أهلي جدة

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الإثنين 17 فبراير 2020
لحظة التصدي لركلة الجزاء
نجح ياسر المسيليم حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بنادي أهلي جدة في التصدي إلى ركلة جزاء هامة للغاية أمام إستقلال طهران الإيراني مساء اليوم الإثنين في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب جابر الدولي بالكويت لحساب مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .
ونجح المسيليم بتألقه وتصديه للكثير من الكرات وبالتحديد ركلة الجزاء في الدقيقة الحادية والأربعين الفريق الأهلاوي إلى تحقيق الفوز على إستقلال طهران بهدفين مقابل هدف ليخطف الفريق صدارة المجموعة الأولى برصيد أربعة نقاط بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي .
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يجمع الحارس ياسر المسيليم مع زميله في الفريق ونجم النادي الأهلي معتز هوساوي بغرف خلع الملابس بعد الفوز وقال الحارس لزميله " كل سنة وانت طيب أهدي لك التصدي لركلة الجزاء بمناسبة عيد ميلادك "
ورد هوساوي على حارس المرمى " وأنت بألف صحة وسلامة وخير يا أبو عمار حبيب قلبي تسلملي يارب وعدتني قبل اللقاء بأن تهدي لي الفوز وها انت تفي بالوعد تسلم ".
وقال المسيليم في تصريحات صحفية بعد المباراة أنه أسباب التألق تعود إلى فضل وتوفيق المولى عز وجل كما أن التدريب الجيد والتعامل مع أجواء المباراة بصورة يغلب عليها التركيز يصب دائماً في مصلحة الفريق كما حدث اليوم .
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