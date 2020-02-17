بالصور.. إحتفال جديد من لاعبي أهلي جدة يفاجئ الجمهور

الإثنين 17 فبراير 2020

من مباراة أهلي جدة وإستقلال طهران

إبتكر لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي اهلي جدة إحتفال جديد في المباراة التي جمعتهم بفريق نادي إستقلال طهران الإيراني على ملعب جابر الدولي في الكويت ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

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ونجح النادي الاهلي في تجاوز عقبة الفريق الإيراني بهدفين مقابل هدف في العاصمة الكويتية بعد أن سقط في فخ التعادل بالجولة الأولى 1-1 ضد فريق نادي الوحدة الإماراتي بأبوظبي .

ورفع لاعبوا أهلي جدة رصيدهم من النقاط إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة بفارق الاهداف عن فريق نادي الوحدة الذي يمتلك نفس العدد من الأهداف .

وإحتفل لاعبوا الأهلي بالثنائية التي وقع عليها سلمان المؤشر في شباك نادي إستقلال طهران بطريقة جديدة وسط فرحة عارمة من الجماهير المتواجدة في المدرجات .

وكتب الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على تويتر في تغريدة على إحتفال لاعبوا أهلي جدة بالهدفين " "مرحبا! هنا أحدَث طرق الاحتفال بأهداف دوري أبطال آسيا".