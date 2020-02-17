عاجل.. آخر تطورات إصابة معتز هوساوي

الإثنين 17 فبراير 2020

معتز هوساوي

أوضحت الفحوصات الطبية والكشوفات التي تعرض له معتز هوساوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة وأجراها اليوم الاثنين طبيعة الإصابة التي لحقت به في المباراة التي خاضها رفقة فريقه أمام إستقلال طهران الإيراني على ملعب جابر الدولي بالكويت لحساب مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

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وتمكن نادي أهلي جدة من تحقيق فوزه الأول بالمنافسات على حساب فريق نادي الإستقلال الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن تعادل في الجولة الأولى مع فريق نادي الوحدة الإماراتي بهدف لكل فريق في العاصمة الإماراتية أبوظبي .

ورفع الأهلي بهذا الفوز رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة متصدراً ترتيب المجموعة الأولى بفارق الاهداف عن فريق نادي الوحدة الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط .

وفي الدقيقة السابعة والثلاثين تعرض هوساوي للإصابة وتم إستبداله وخرج بصورة إضطرارية وحل بدلاً منه اللاعب محمد آل فتيل .

ويعاني اللاعب من إصابة عضيلة وهو أمر طبيعي للغاية بسبب غيابة عن الملاعب بصورة كبيرة وعدم دخوله رفقة زملاءه في الفريق فترة الإعداد بداية الموسم وسيكون متاح خلال الفترة القليلة المقبلة .