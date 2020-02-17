سلمان المؤشر يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة أهلي جدة وإستقلال طهران

الإثنين 17 فبراير 2020

تمكن سلمان المؤشر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة من الحصول على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد إستقلال طهران والتي أقيمت بين الفريقان اليوم الاثنين وإنتهت بفوز الفريق السعودي بهدفين مقابل هدف على ملعب إستاد جابر الأحمد الدولي في العاصمة الكويتية لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا .

ونجح المؤشر في تقديم نفس المستويات الجيدة التي يقدمها مؤخراً رفقة فريقه وتمكن من قيادة فريقه لرفع رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة على صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن فريق نادي الوحدة الإماراتي الوصيف .

وجاء منح المؤشر جائزة الأفضل من جانب الإتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب تسجيله هدفي فريقه في المرمى الإيراني والتألق الكبير الذي حظي به طيلة أحداث المباراة .